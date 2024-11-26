Мечты детей из Хабаровского края исполнит «Елка желаний»

В ведомстве уточнили, что загадать новогоднее желание могут ребята из семей участников специальной военной операции, из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в этом году участниками акции смогут стать ребята Белгородской, Курской и Брянской областей, пострадавших или вынужденно покинувших место жительства в связи с обстрелами.