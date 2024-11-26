Сбежавшая из РФ Вайкуле захотела записать трек с Шурой из «Би-2»

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что уехавшие на Запад Лева* (настояще имя —Егор Бортник) и Шура из «Би-2» и другие сбежавшие артисты лишь льют грязь на РФ. При этом они ничего не добились ни в Европе, ни в других государствах.