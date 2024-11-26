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Сбежавшая из РФ Вайкуле захотела записать трек с Шурой из «Би-2»

Певица по-прежнему пытается заработать за рубежом.

Источник: Аргументы и факты

Покинувшая РФ певица Лайма Вайкуле готовит совместную песню с Шурой (настояще имя —Александр Уман) из группы «Би-2».

Об этом артистка заявила в одном из своих интервью.

«Это эксперимент. Всегда так интересно экспериментировать», — сказала Вайкуле.

Певица по-прежнему пытается заработать за рубежом. В частности, она готовит программу на литовском, латышском и украинском языках.

Напомним, Вайкуле и рок-группа «Би-2» посетили Кишинёв, где встретились с президентом Молдавии Майей Санду. Участники встречи общались на русском языке.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что уехавшие на Запад Лева* (настояще имя —Егор Бортник) и Шура из «Би-2» и другие сбежавшие артисты лишь льют грязь на РФ. При этом они ничего не добились ни в Европе, ни в других государствах.

В частности, стало известно, что русскоязычные жители Тенерифе отказались покупать билеты на концерт Вайкуле.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.