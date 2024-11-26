В Уфе ремонт по республиканской программе преобразил подъезды многоэтажки

В 2016 году в доме провели ремонт крыши, что избавило жильцов от протечек. Однако большой проблемой оставалось состояние подъездов, которое было фактически неизменными с советских времен. Управляющая компания, в силу ограниченности средств, проводила в основном только побелку и подкраску стен, что не могло серьезно изменить общую ситуацию.
«Долгое время заходить в наши подъезды было, мягко говоря, не слишком приятно, — рассказала “Башинформу” жительница дома Айгуль. — До ремонта 2016 года у нас часто текла крыша, и потеки воды во многих местах на верхних этажах просто размыли не только побелку, но и штукатурку. Перед подкраской стен старая краска толком не удалялась, и новый слой часто отваливался кусками. Почтовые ящики не менялись, наверно, с момента постройки дома и несли на себе следы многолетней службы в виде вмятин, оторванных крышек и перекосов креплений к стене».
На состояние подъездов дома по улице Комсомольской обратили внимание местные власти, составив заявку о включении в план республиканской программы комплексного ремонта, которая, после рассмотрения в министерстве ЖКХ Башкирии, была одобрена.
Работы начались в 2024 году. В рамках ремонта подрядчик сделал штукатурно-малярные работы, привел в порядок входную группу, выполнил укладку керамической плитки на первом этаже, установил новые тамбурные двери, современные почтовые ящики, а также энергосберегающие светильники, включающиеся от датчиков движения, когда на лестничной площадке находится человек. Общая стоимость работ составила 2 миллиона 679 тысяч рублей. 90% от этой суммы было выделено из бюджета республики, а оставшиеся 10% добавил муниципалитет.
«Хотя капремонт всегда доставляет некоторые неудобства, мы восприняли его начало с воодушевлением, — говорит жительница дома Елена Алимова. — В самом начале рабочие удалили с потолков и стен слой старой штукатурки, после чего нанесли декоративную основу под покраску. Получилось очень красиво и, по моим ощущениям, такая технология обеспечит долгий срок службы покрытия. Для покраски стен была использована не ставшая привычной за многие годы имеющая сильный запах масляная эмаль, а современная краска, вообще не дающая запаха. Цвет мы могли выбирать из нескольких вариантов. После коллективного обсуждения остановились на теплом светло-бежевом оттенке. Эстетику подъездов очень улучшили аккуратные пластиковые кабель-каналы, куда были убраны многочисленные провода, которые раньше беспорядочно шли по стенам».
Жильцам дома по Комсомольской, 149/1 также очень поправились новые удобные почтовые ящики, современная система освещения и керамическая плитка на входе, где раньше был обычный цементный пол.
Напомним, программа комплексного ремонта подъездов стартовала в Башкирии в 2019 году по инициативе Главы республики Радия Хабирова. Ее финансирование в размере 90% берет на себя республиканский бюджет, а оставшиеся 10% доплачивают муниципалитеты.
В рамках реализации программы, в 2019—2024 годах был выполнен ремонт 8 290 подъездов в 2 783 многоквартирных домах на общую сумму 3,6 млрд рублей. Финансирование шло без участия жителей из бюджета республики и муниципалитетов.
В текущем году будет отремонтировано 119 подъездов в 39 многоквартирных домах 5 муниципалитетов республики. На это направлено 103,2 млн рублей: 92,9 миллиона — из бюджета РБ, 10,3 млн — из средств муниципалитетов.