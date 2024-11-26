В Уфе ремонт по республиканской программе преобразил подъезды многоэтажки

«Хотя капремонт всегда доставляет некоторые неудобства, мы восприняли его начало с воодушевлением, — говорит жительница дома Елена Алимова. — В самом начале рабочие удалили с потолков и стен слой старой штукатурки, после чего нанесли декоративную основу под покраску. Получилось очень красиво и, по моим ощущениям, такая технология обеспечит долгий срок службы покрытия. Для покраски стен была использована не ставшая привычной за многие годы имеющая сильный запах масляная эмаль, а современная краска, вообще не дающая запаха. Цвет мы могли выбирать из нескольких вариантов. После коллективного обсуждения остановились на теплом светло-бежевом оттенке. Эстетику подъездов очень улучшили аккуратные пластиковые кабель-каналы, куда были убраны многочисленные провода, которые раньше беспорядочно шли по стенам».