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Жители Чернолучья и Красноярки Омского района впервые получили доступ к чистой воде

Радостной новостью в своем телеграм-канале поделился глава региона Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко рассказал, что в новый резервуар с водой уже наполняется. Так что жители Крутой Горки и Красноярки получат питьевую воду уже в самое ближайшее время. Резервуар был построен благодаря федеральному проекту «Чистая вода».

Водопровод соединит Крутую Горку с селом Красноярка. Это позволит обеспечить чистой водой 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев, которые находятся в Чернолучье и Красноярке и вмещают более 9 тысяч человек.

Финансирование региональной программы на ближайшие два года составит более 2 миллиардов рублей, из которых 1,5 миллиарда будут выделены из Фонда развития территорий.

В рамках программы планируется провести капитальный ремонт 48 объектов тепло- и водоснабжения, а также 200 километров сетей. Это позволит обеспечить качественными коммунальными услугами более 22 тысяч жителей Омской области.