Пробки в 10 баллов, задержанные авиарейсы и другие последствия снегопада в Иркутске 26 ноября: смотрите фото

Снегопад в Иркутске 26 ноября 2024 сыграл злую шутку. Настоящий коллапс творится на улицах города. Зима пришла неожиданно и показала себя во всей красе. Снег не прекращается целые сутки! Город утопает в белых хлопьях.
Снегопад в Иркутске 26 ноября 2024: фото Дома покрылись одеялом из снежинок. Любовь АРБАТСКАЯ Снег никак не хочет прекращаться. Любовь АРБАТСКАЯ Снегопад начался еще ночью. Татьяна ИВАНОВА Машины сливаются со снегом. Любовь АРБАТСКАЯ Снегопад в Иркутске 26 ноября 2024: пробки.
Так снегопад в Иркутске 26 ноября 2024 стал причиной десятибалльных (!) пробок. Движение парализовало во всей центральной части города, люди не могут добраться до офисов и школ. Дорожные службы не справляются с количеством работы: убирают пару сугробов, как на их месте появляется в несколько раз больше.
Пробки достигли 10 баллов. Любовь АРБАТСКАЯ Снегопад в Иркутске 26 ноября 2024: последствия.
За сутки высота снега в Иркутске увеличилась на 15 сантиметров, сейчас достигла 23 сантиметров. Выпала половина месячной нормы осадков (10 миллиметров) и 143% третьей декады ноября. Из-за этого подрядчики не прекращают очистку магистральных автомобильных дорог, на постоянной основе вывозят снег.
Дорожные службы круглосуточно приводят улицы в порядок. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— По прогнозам синоптиков, снегопад в ближайшие часы не прекратится. С утра вывели дополнительную снегоуборочную технику, которую задействовали на основных магистралях. Усилено разметание тротуаров, проводим противогололедную обработку. Вместе с этим дорожная обстановка остается тяжелой. Просим иркутян без необходимости не пользоваться личным транспортом, — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Город убирают с помощью спецтехники. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Около 900 (!) дворников подметают тротуары и дорожки возле многоквартирных домов. Проводится уборка территорий школ, детских садов, учреждений культуры и спорта.
Также с утра в аэропорту Иркутска задержали несколько рейсов из-за непогоды. Пассажиры не смогли вылететь до Усть-Илимска, Владивостока и Санкт-Петербурга. Однако сейчас ситуация наладилась.
Снегопад в Иркутске 26 ноября 2024: прогноз.
Сегодня, 26 ноября, снег, видимо, не прекратится. В ночь на 27 ноября ситуация не изменится, правда синоптики обещают, что количество осадков заметно уменьшится.
А вот четверг, 28 ноября, порадует жителей Иркутска! В город придут плюсовые температуры, однако снежинки продолжат сыпаться с неба.
Согласно прогнозу Иркутского Гидрометцентра, снег будет засыпать улицы города вплоть до конца недели. Остается лишь смириться и радоваться новогоднему настроению! Без него в такую погоду никуда. Вот такие сюрпризы принес снегопад в Иркутске 26 ноября 2024.