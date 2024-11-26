Пробки в 10 баллов, задержанные авиарейсы и другие последствия снегопада в Иркутске 26 ноября: смотрите фото

Так снегопад в Иркутске 26 ноября 2024 стал причиной десятибалльных (!) пробок. Движение парализовало во всей центральной части города, люди не могут добраться до офисов и школ. Дорожные службы не справляются с количеством работы: убирают пару сугробов, как на их месте появляется в несколько раз больше.