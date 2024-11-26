В Екатеринбурге удвоилось количество платных парковочных мест

На сегодняшний день припарковать авто в Екатеринбурге можно на 5 376 парковочных местах, что на 2 403 места больше, чем в прошлый период. Новые парковки расположены на территории Верх-Исетского, Кировского, Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов. При этом 538 мест выделено для машин, на которых перемещаются горожане с различными видами инвалидности.