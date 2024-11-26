В Екатеринбурге удвоилось количество платных парковочных мест

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Количество платных парковок на территории Екатеринбурга увеличилось с 38 до 101.
Отметим, что за прошедшие месяцы 2024 года оплата парковок пополнила городской более, чем на 30 миллионов рублей. Полученные средства будут направлены развитие городской инфраструктуры, в частности — на модернизацию транспортной системы Екатеринбурга.
На сегодняшний день припарковать авто в Екатеринбурге можно на 5 376 парковочных местах, что на 2 403 места больше, чем в прошлый период. Новые парковки расположены на территории Верх-Исетского, Кировского, Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов. При этом 538 мест выделено для машин, на которых перемещаются горожане с различными видами инвалидности.
В ближайшее время новые парковки появятся на интерактивной карте парковочных пространств Екатеринбурга. Напомним, что стоимость платной парковки — 50 рублей в час. Все парковки функционируют в круглосуточном режиме.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Екатеринбурга, которые пожаловались на захват парковки мигрантами. В социальной сети было размещено обращение о захвате парковки дома на улице Академика Шварца, расположенной в парковой зоне.
Мигранты незаконно ограничили доступ на территорию для местных жителей. Местному подразделению СКР поручено провести проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах.