Борьба за копеечные контейнеры и месть покупателей: как я избавилась от надоедливого барахла и заработала на этом

Дело было вечером, делать было нечего… И я взялась за ревизию шкафов. На глаза сразу же попался набор из восьми пластиковых контейнеров. Выкинуть жалко, так почему бы не продать? Эта мысль стала началом моего эксперимента. Рассказываю, как за выходные я положила в карман 5000 рублей, не выходя из квартиры.
Самый дорогой лот — фотоаппарат- «мыльница».
Смахнув пыль с банок, подготовила место для фотосессии. Взяла описание с маркетплейса, где и покупала, сделала снимок, добавила в объявление скрин с ценой нового набора. А сумму поставила в три раза меньше — 200 рублей.
«Где можно забрать?», — первое сообщение прилетело через десять (!) минут после публикации. К концу дня их было уже 15. Вот это спрос! Решила продать тому, кто приедет первым. Проба оказалась успешной. Правда, одна из домохозяек, проигравшая в борьбе за контейнеры, отомстила мне низкой оценкой и плохим отзывом в приложении.
Устроила фотосессию для контейнеров, и они «улетели» через несколько часов. Анастасия КУРЕНОВА.
Но азарт только усилился. Следом отсняла остальной «ассортимент»: модный в 2000-е фотоаппарат- «мыльницу», так и не пригодившееся покрывало, поднос для завтрака в постель, чайный сервиз в цветочек, кнопочный телефон и пара стационарных. Название каждой вещи вбила в поисковике сервиса объявлений и высчитала среднюю стоимость. Так самым дорогим «лотом» стал фотик — 2500 рублей.
Сервиз уехал почтой из Иркутска в Москву. Мне его цветочный дизайн никогда не нравился, а кого-то будет радовать. Анастасия КУРЕНОВА.
Описание техники искала в Интернете, там же находила хвалебные отзывы, которые тоже прикрепляла к объявлению. Поняла, что людей подкупают даже мелкие бонусы: «флеш-карта в подарок», «отдам с чехлом», «в комплекте зарядное устройство». Часто покупатели просят отправить видео. Чтобы сэкономить время, сняла небольшие обзоры для всей техники: нажимала кнопки, листала меню, делала фото, регулировала громкость. Откликов стало заметно больше, но многие пропадали после слов «обязательно заеду».
«Мыльница» обрела вторую жизнь. Анастасия КУРЕНОВА Кому стационарный телефон?
— Уступите 500 рублей? — по аккаунту мужчины было понятно, что работает опытный перекуп. Признаю, уверенная в своей удаче, я отказала. Но уже на следующий день забрала свои слова назад и отдала «мыльницу» ему за 2000 рублей.
За двуспальным покрывалом ко мне в срочном порядке с другого конца города приехала женщина: «Завтра внуки приезжают, а постельных принадлежностей на хватает!» 1000 рублей отдала не торгуясь.
Раньше стационарные телефоны стояли в каждой комнате, а теперь не нужны, но выкидывать жалко. Анастасия КУРЕНОВА.
За пластиковым столиком-подносом заехал молодой мужчина. Стационарные телефоны забрали девчонки, сказали, что для фотосета в ретро-стиле. Даже безвкусный, на мой взгляд, чайный сервиз на шесть персон попросили отправить по почте в Приморье. Не задалось только с кнопочным мобильником. Расспрашивали, но дальше не заходило. Не помогала даже смешная цена — 500 рублей. Что-то подсказало мне — именно это людей и отпугивает. Мол, такая рухлядь, что готовы за бесценок всучить. Подняла стоимость на пару сотен, и покупатель сразу же нашелся.
Старенький телефон чистила зубочисткой и салфетками. За труд накинула +200 рублей к цене. Анастасия КУРЕНОВА СОВЕТЫ БЫВАЛОГО.
«У меня появился конкурент?» — похвалил меня перекупщик с 10-летним опытом Ефим. Вещи «с пробегом» приносят ему в среднем… два миллиона (!) рублей в год.
— Не бойтесь критики, — подбадривает эксперт по интернет-барахолкам. — Однажды я выкупил 1000 пар старых резиновых тапок, чтобы продать по дешевке. Друзья и родственники откровенно смеялись надо мной. В итоге всю партию разобрали примерно за год.
5 правил успешных продаж от гуру бизнеса на барахле.
1. Дешевая техника и мебель — золотая жила.
— Среди самого ходового: диваны с механизмами «еврокнижка», «дельфин», «тик-так», обеденные группы, электроплиты, стиральные машины, микроволновки, телевизоры и инструменты. Всегда указывайте точные размеры мебели и крупной техники, чтобы клиент «примерил» ее в своей интерьер. Чаще всего б/у ищут владельцы квартир, сдаваемых в аренду, поэтому важна простота. Чем меньше «прибамбасов», тем быстрее товар уйдет «с молотка».
2.Фото — 70% успеха.
— Конечно, б/у — б/у рознь. — Потрудитесь хоть немного привести товар в божеский вид. На диване катышки — поможет бритвенный станок. Пятна? Всегда можно заказать и химчистку, либо навести лоск самостоятельно. Шансы продать дороже увеличиваются в разы. Еще совет — смажьте все детали, замените пружинные механизмы. А царапины спрячут правильные ракурс и освещение. Настроившийся на обновку человек закроет глаза на небольшие отличия между фото и реальностью.
3. Главное вовремя.
— Больше всего успешных сделок приходится на предновогоднее время, когда начинается сумасшедший ажиотаж и люди тратят деньги совсем бездумно. Ведь в сети можно сэкономить до 50% от цены, которую назначает магазин. В ход отлично идут телевизоры, игровые приставки, планшеты, ноутбуки и смартфоны. Еще один прибыльный месяц — сентябрь. Студенты заселяются в общежития и начинают скупать варочные плиты, микроволновки, миниатюрные холодильники и морозильные камеры.
4. Чем больше объявлений, тем выше шансы.
— Не ограничивайте себя только популярными сервисами, тем более одним или двумя. Задумайтесь, кого может заинтересовать ваше предложение. К примеру, фото детского комбинезона с подписью «Продам!» можно опубликовать в группе для молодых мамочек. При этом не обязательно делать это через админа, который, скорее всего, попросит денег. Распространяйте сообщения в комментариях, где идут оживленные обсуждения.
5. Доставка бонусом.
— О неполадках лучше сразу говорить прямо, иначе будет скандал. Предупредите о «косяке» в описании, но не забывайте пометку «на работу не влияет». При более серьезной поломке поможет хоть и не совсем честный, но действенный метод. Добавьте фразу: «починить сможет любой». Какой ценой? Уже не ваши проблемы. Бесплатная доставка привлечет больше потенциальных покупателей. Конечно, ее стоимость уже будет «зашита» в стоимость.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
63-летний Александр из Подмосковья — в прошлом предприниматель. Соседи часто приносят ему ненужный хлам, зная о его таланте в торговле. Порой это самые неожиданные вещи и самые необычные сделки. Вот некоторые из них:
Старая мечта.
Ради бумбокса из 80-х, выставленного за 12 000 рублей, мужчина преодолел почти 200 км. Увидев вживую пыльный двухкассетник, расплылся в улыбке.
— Понимаешь, с детства обида гложет. Это сейчас у меня все есть: квартиры, машины. А в школе я лишь о магнитоле мечтал — представлял, как перед одноклассниками бы хвастался, перед Лидкой -любовь моя первая. У друга отец работал в торговом флоте, подарил ему точь-в-точь такой же двухкассетник. А я ни на Новый год, ни на день рождения так и не дождался…
«Излучения не пройдут».
Как-то в руки Александру попали шапочки из фольги. Знакомые принесли их с мероприятия, где это было фишкой. Выставил в сеть и не прогадал!
— На пороге квартиры появилась статная мадам в очках лет 40. По виду — профессорская интеллигенция. Она рассмотрела шапочки, затем бросила взгляд на меня: «фольга плотная, это хорошо… Излучения не пройдут». Оказалось, что напротив ее квартиры установили антенны, после чего у нее начала сильно болеть голова. Якобы спасали только шапочки из фольги.
— Зря удивляетесь, излучения нынче распространенная проблема, — заверила она.
— Ни разу не видел никого на улице в шапочке из фольги.
— Так все их под обычными шапками носят!
КОШЕЛЕК (руб.).
Что почем.
Фотоаппарат — 2000.
Покрывало — 1000.
Столик-поднос — 500.
Кнопочный телефон — 700.
Стационарные телефоны 2 шт- 600.
Чайный сервиз — 600.
Контейнеры 8 шт — 200.
Итого: 5600.