Борьба за копеечные контейнеры и месть покупателей: как я избавилась от надоедливого барахла и заработала на этом

За пластиковым столиком-подносом заехал молодой мужчина. Стационарные телефоны забрали девчонки, сказали, что для фотосета в ретро-стиле. Даже безвкусный, на мой взгляд, чайный сервиз на шесть персон попросили отправить по почте в Приморье. Не задалось только с кнопочным мобильником. Расспрашивали, но дальше не заходило. Не помогала даже смешная цена — 500 рублей. Что-то подсказало мне — именно это людей и отпугивает. Мол, такая рухлядь, что готовы за бесценок всучить. Подняла стоимость на пару сотен, и покупатель сразу же нашелся.