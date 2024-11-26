В Перми ещё один класс закрыли на карантин из-за пневмонии

Неделей ранее perm.aif.ru писал, что в Перми из-за пневмонии закрыли на карантин два класса. Кроме того, в ноябре отмечают рост заболеваемости ОРВИ. По этой причине на карантин отправили две группы в двух детских садах, а также 16 классов в восьми школах. В этих коллективах заболело 20% детей или более. Также из-за ОРВИ перешёл на дистанционное обучение пермский институт культуры. Таким образом он будет работать до распоряжения ректора вуза.