Если диагноз онкологического заболевания поставлен: «СОГАЗ-Мед» рассказывает о дальнейших шагах

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, о бесплатном получении медицинской (в том числе онкологической) помощи по ОМС, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8−800−100−07−02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».