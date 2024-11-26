Если диагноз онкологического заболевания поставлен: «СОГАЗ-Мед» рассказывает о дальнейших шагах

Очень важен рациональный подход к сложившейся ситуации, а сроки начала лечения играют значительную роль в успехе. Как отмечают врачи-онкологи, при раннем выявлении опухоли благоприятный исход может наблюдаться не менее, чем в 97% случаев.
Для того, чтобы не упустить драгоценное время, пациентам нужно знать свои права в системе обязательного медицинского страхования и сроки оказания медицинской помощи пациентам при подозрении на онкологическое заболевание, установленные Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Эксперты компании «СОГАЗ-Мед» рассказывают о порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который четко прописан в Приказе Минздрава РФ № 116 н от 19.02.2021 г.
При подозрении на онкологическое заболевание врачи направляют пациента для обследования в центр амбулаторной онкологической помощи (в случае его отсутствия — в первичный онкологический кабинет медицинской организации или поликлиническое отделение онкодиспансера).
Врач-онколог в течение 1 дня с даты установления предварительного диагноза злокачественного новообразования организует взятие биологического материала для гистологического исследования, а также назначает необходимые исследования для уточнения распространенности процесса и стадии заболевания.
После того, как диагноз подтвержден — врач-онколог направляет пациента в онкологический диспансер для проведения консилиума врачей и определения тактики лечения.
Срок ожидания госпитализации для оказания специализированной медпомощи составляет 7 рабочих дней (с момента гистологической верификации или установления предварительного диагноза).
При необходимости врач выполняет коррекцию лечения, старается повысить мотивацию пациента к лечению. Если выявляются признаки прогрессирования болезни — пациент может быть направлен в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь для проведения допобследования и необходимого лечения.
В течение 3 дней информация о впервые выявленном случае онкологического заболевания вносится в единую информационную систему и пациенту назначается диспансерное наблюдение. Порядок диспансерного наблюдения утвержден в Приказе № 548 н от 04.06.2020 г.
Врач-онколог при проведении диспансерного наблюдения информирует пациента о порядке, объеме и периодичности приемов. На основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи организует и осуществляет проведение профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, учитывает рекомендации врачей-специалистов, при необходимости организует консультации, обследование и лечение пациентов с целью оценки эффективности проводимого лечения.
При нарушении сроков диагностики и лечения по профилю «онкологическое заболевание» необходимо обращаться в свою страховую медицинскую организацию. С 2018 года сопровождением пациентов с онкологическими заболеваниями занимаются страховые представители третьего уровня. Это сотрудники страховых медицинских организаций, которые являются врачами-экспертами. Они на всех этапах лечения, с момента подозрения и установления диагноза злокачественного новообразования, проводят индивидуальное информационное сопровождение, оказывают правовую и консультационную поддержку для получения качественной медицинской помощи в рамках системы ОМС.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, о бесплатном получении медицинской (в том числе онкологической) помощи по ОМС, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8−800−100−07−02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
Справка о компании.
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — лидер системы ОМС. Каждый 3-й житель РФ является нашим застрахованным. Подразделения компании успешно работают в 56 российских регионах и в городе Байконуре. Высококвалифицированные специалисты «СОГАЗ-Мед» контролируют качество медицинского обслуживания и защищают права застрахованных в системе ОМС.
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