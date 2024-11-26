Великого церковного учителя почитают 26 ноября: кому помогает Иоанн Златоуст, его мудрые наставления

Согласно преданию, он родился около 347 года в Антиохии и получил блестящее образование. Когда ушла из жизни его мать, Иоанн принял иночество и посвятил себя написанию духовных трудов. Также он прославился как проповедник — за редкий дар красноречия Иоанна и прозвали Златоустом. Став архиепископом Константинопольским, святой начал борьбу с расточительством и взяточничеством властей, за что был отправлен в изгнание.
Иоанн Златоуст был неутомимым писателем: до нас дошло более 250 писем, сотни гомилий на Священное Писание и несколько моральных и догматических трактатов.
Богословие Иоанна Златоуста, продолжавшего антиохийскую традицию, отличалось практической направленностью и подкреплялось аскетической жизнью святителя. В своем учении он следовал прежде всего за апостолом Павлом, проповедуя благоговейный страх перед тайной Божества и необходимость отвратиться от греха и приобщиться к свету Христова искупления.
Духовные наставления святителя Иоанна Златоуста.
— Грех исповеданный становится меньше, а неисповеданный — больше.
— Тогда особенно и подавай милостыню, когда ты беден.
— Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воздаяние наград.
— Послушай Бога в заповедях, чтобы и Он услышал тебя в молитвах.
— Молитва прогоняет всякую скорбь, доставляет благодушие, способствует постоянному удовольствию, она есть мать любомудрия.
— Почему, скажешь, многие бывают не услышаны? Потому что просят бесполезного, в таком случае быть неуслышанным лучше, чем быть услышанным.
— Если Бог захочет строго взыскать за все, что ни делается против Него, мы не проживем ни одного дня.
О чем молятся Иоанну Златоусту.
В христианской традиции Иоанн Златоуст считается покровителем тех, чья работа связана с общением с другими людьми. Верующие обращаются к святому проповеднику, чтобы обрести уверенность, получить помощь в учебе и стать мудрее, преодолеть бедность, излечиться.
В этот же день верующие обращались с молитвами к Иоанну Златоусту, прося его о помощи в борьбе с несправедливостью, о защите от взяточников и обманщиков, надеясь на его заступничество перед небесным судом.
Традиции праздника.
Как правило, верующие идут в храм с самого утра, чтобы помолиться о здоровье своих родных и близких или попросить Иоанна о помощи.
С этого дня начиналась так называемая пельменная пора. В это время хозяйки готовили фарш, используя мясо, рыбу или грибы, и вся семья собиралась, чтобы лепить любимые пельмени. Старались сделать как можно больше, чтобы хватило на несколько обедов. Готовые пельмени замораживали на улице, а потом просто отбирали нужное количество для варки. Впереди Рождественский пост.
Что можно и что не следует делать.
Христиане верили, что в этот праздник нельзя ссориться, злиться и осуждать других. Считалось, что Бог видит все тайные помыслы и накажет злых и завистливых людей.
По православным канонам, день памяти Иоанна Златоуста — самое подходящее время для совершения паломничеств. Также в этот праздник верующим следует задуматься о том, как проходит их жизнь и соответствует ли она христианским заповедям.
Приметы на 26 ноября.
— Ясное небо — к морозу, а падающие звезды — к усилению ветра.
— Если ветер меняет направление и усиливается, надо ждать метели или снегопада.
— Если порывистый ветер к вечеру стихает — погода улучшится.
— Снег идет с небольшими перерывами — к плохой погоде.
— Звезды ярко мерцают — к снежной и ветреной погоде.
— Деревья инеем покрылись — к урожайному году. Вообще любые осадки в этот день предвещают хороший урожай.
— Вороны каркают — к оттепели.