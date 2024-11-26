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Великого церковного учителя почитают 26 ноября: кому помогает Иоанн Златоуст, его мудрые наставления

Русская православная церковь 26 ноября отмечает память святителя Иоанна Златоуста, великого церковного учителя, создателя одного из чинов Божественной литургии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно преданию, он родился около 347 года в Антиохии и получил блестящее образование. Когда ушла из жизни его мать, Иоанн принял иночество и посвятил себя написанию духовных трудов. Также он прославился как проповедник — за редкий дар красноречия Иоанна и прозвали Златоустом. Став архиепископом Константинопольским, святой начал борьбу с расточительством и взяточничеством властей, за что был отправлен в изгнание.

Иоанн Златоуст был неутомимым писателем: до нас дошло более 250 писем, сотни гомилий на Священное Писание и несколько моральных и догматических трактатов.

Богословие Иоанна Златоуста, продолжавшего антиохийскую традицию, отличалось практической направленностью и подкреплялось аскетической жизнью святителя. В своем учении он следовал прежде всего за апостолом Павлом, проповедуя благоговейный страх перед тайной Божества и необходимость отвратиться от греха и приобщиться к свету Христова искупления.

Духовные наставления святителя Иоанна Златоуста.

— Грех исповеданный становится меньше, а неисповеданный — больше.

— Тогда особенно и подавай милостыню, когда ты беден.

— Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воздаяние наград.

— Послушай Бога в заповедях, чтобы и Он услышал тебя в молитвах.

— Молитва прогоняет всякую скорбь, доставляет благодушие, способствует постоянному удовольствию, она есть мать любомудрия.

— Почему, скажешь, многие бывают не услышаны? Потому что просят бесполезного, в таком случае быть неуслышанным лучше, чем быть услышанным.

— Если Бог захочет строго взыскать за все, что ни делается против Него, мы не проживем ни одного дня.

О чем молятся Иоанну Златоусту.

В христианской традиции Иоанн Златоуст считается покровителем тех, чья работа связана с общением с другими людьми. Верующие обращаются к святому проповеднику, чтобы обрести уверенность, получить помощь в учебе и стать мудрее, преодолеть бедность, излечиться.

В этот же день верующие обращались с молитвами к Иоанну Златоусту, прося его о помощи в борьбе с несправедливостью, о защите от взяточников и обманщиков, надеясь на его заступничество перед небесным судом.

Традиции праздника.

Как правило, верующие идут в храм с самого утра, чтобы помолиться о здоровье своих родных и близких или попросить Иоанна о помощи.

С этого дня начиналась так называемая пельменная пора. В это время хозяйки готовили фарш, используя мясо, рыбу или грибы, и вся семья собиралась, чтобы лепить любимые пельмени. Старались сделать как можно больше, чтобы хватило на несколько обедов. Готовые пельмени замораживали на улице, а потом просто отбирали нужное количество для варки. Впереди Рождественский пост.

Что можно и что не следует делать.

Христиане верили, что в этот праздник нельзя ссориться, злиться и осуждать других. Считалось, что Бог видит все тайные помыслы и накажет злых и завистливых людей.

По православным канонам, день памяти Иоанна Златоуста — самое подходящее время для совершения паломничеств. Также в этот праздник верующим следует задуматься о том, как проходит их жизнь и соответствует ли она христианским заповедям.

Приметы на 26 ноября.

— Ясное небо — к морозу, а падающие звезды — к усилению ветра.

— Если ветер меняет направление и усиливается, надо ждать метели или снегопада.

— Если порывистый ветер к вечеру стихает — погода улучшится.

— Снег идет с небольшими перерывами — к плохой погоде.

— Звезды ярко мерцают — к снежной и ветреной погоде.

— Деревья инеем покрылись — к урожайному году. Вообще любые осадки в этот день предвещают хороший урожай.

— Вороны каркают — к оттепели.

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