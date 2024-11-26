Великого церковного учителя почитают 26 ноября: кому помогает Иоанн Златоуст, его мудрые наставления

С этого дня начиналась так называемая пельменная пора. В это время хозяйки готовили фарш, используя мясо, рыбу или грибы, и вся семья собиралась, чтобы лепить любимые пельмени. Старались сделать как можно больше, чтобы хватило на несколько обедов. Готовые пельмени замораживали на улице, а потом просто отбирали нужное количество для варки. Впереди Рождественский пост.