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В Башкирии температура воздуха опустится до −16 градусов

Температурные качели ожидаются в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются серьезные перепады температур. Об этом предупреждают синоптики республики. Так, 26 ноября, температура воздуха ночью составит −4,-9°, местами −11,-16°, днем столбики термометров покажут 0,-5°, местами до +3°.

Осадков во вторник метеорологи не обещают.

Характер погоды не изменится и в среду, 27 ноября: будет сухой, солнечный и маловетреный день.

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