В Башкирии температура воздуха опустится до −16 градусов

В Башкирии ожидаются серьезные перепады температур. Об этом предупреждают синоптики республики. Так, 26 ноября, температура воздуха ночью составит −4,-9°, местами −11,-16°, днем столбики термометров покажут 0,-5°, местами до +3°.
Осадков во вторник метеорологи не обещают.
Характер погоды не изменится и в среду, 27 ноября: будет сухой, солнечный и маловетреный день.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.