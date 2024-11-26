Новосибирец Никита Кологривый может сыграть губернатора Вологодской области

Например, он вызывал на «на татами» своего оппонента, приказывал журналистам «выключать камеры», предлагал продавать алкоголь по будням с 12 до 14 часов. Также известно, что на свою инаугурацию он выходил под песню группы «Алиса» «Небо славян».