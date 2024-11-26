Новосибирец Никита Кологривый может сыграть губернатора Вологодской области

Актёр из Новосибирска Никита Кологривый может сыграть действующего губернатора Вологодской области. С ним ведут переговоры. Об этом пишет портал «Город Че».
Кино снимает череповецкий режиссёр Сергей Задорин. Планируется комедия с элементами политической сатиры. Звезда сериала «Слово пацана» рассматривается на главную роль губернатора Георгия Филимонова, который известен по ряду скандалов.
Например, он вызывал на «на татами» своего оппонента, приказывал журналистам «выключать камеры», предлагал продавать алкоголь по будням с 12 до 14 часов. Также известно, что на свою инаугурацию он выходил под песню группы «Алиса» «Небо славян».
По данным портала, фильм Задорин планирует снимать собственными силами.