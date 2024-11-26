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Депутат Дюков: загрязнение воздуха в Красноярском крае приводит к бесплодию

По словам депутата Красноярского городского совета Вячеслава Дюкова, экологическая ситуация в Красноярском крае может быть причиной массового бесплодия среди населения.

Источник: Reuters

По словам депутата Красноярского городского совета Вячеслава Дюкова, экологическая ситуация в Красноярском крае может быть причиной массового бесплодия среди населения. Об этом он сообщил в интервью Ura.ru.

Дюков отметил, что основными источниками загрязнения являются выбросы алюминиевого завода, большое количество автомобилей, печное отопление и другие промышленные предприятия. Все это, по его мнению, приводит к бесплодию у женщин и мужчин.

Согласно данным Роспотребнадзора, в Минусинске с началом отопительного сезона уровень концентрации вредных веществ в воздухе превышает допустимые нормы в три раза. В атмосферу выбрасываются значительные объемы оксида и диоксида азота, золы, диоксида серы, бензапирена и оксида углерода, что также может вызывать мутации у эмбрионов.

В последний раз режим «черного неба» вводили в Красноярске и Минусинске 2 ноября.

Ранее рассказывали, что врач дал три совета живущим под «черным небом» россиянам.

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