Депутат Дюков: загрязнение воздуха в Красноярском крае приводит к бесплодию

Согласно данным Роспотребнадзора, в Минусинске с началом отопительного сезона уровень концентрации вредных веществ в воздухе превышает допустимые нормы в три раза. В атмосферу выбрасываются значительные объемы оксида и диоксида азота, золы, диоксида серы, бензапирена и оксида углерода, что также может вызывать мутации у эмбрионов.