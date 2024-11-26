В Татарстане ожидается переменная облачность и не более нуля градусов

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.
Утром кое-где (включая Казань) еще сохранится опустившийся ранее туман и образовавшаяся местами на дорогах гололедица.
Северо-восточный ветер со временем поменяет направление на юго-восточное. Его сила не будет превышать 4−9 м/c.
После ночных морозов днем воздух в регионе прогреется только до 0, −4 градусов (в столице РТ — до 0, −2 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до −12 градусов.