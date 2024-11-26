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В Татарстане ожидается переменная облачность и не более нуля градусов

Сегодня, 26 ноября, в Татарстане произойдет понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: ИА Татар-информ

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

Утром кое-где (включая Казань) еще сохранится опустившийся ранее туман и образовавшаяся местами на дорогах гололедица.

Северо-восточный ветер со временем поменяет направление на юго-восточное. Его сила не будет превышать 4−9 м/c.

После ночных морозов днем воздух в регионе прогреется только до 0, −4 градусов (в столице РТ — до 0, −2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до −12 градусов.