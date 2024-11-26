В Уфе стартовал форум «Россия — Казахстан»

Уфа принимает российско-казахстанский форум. Масштабное мероприятие запланировано на два дня и пройдет с 26 по 27 ноября в Дворце борьбы.
Сегодня в девять утра начнется совместная выставка техники и народных художественных промыслов из двух стран, а также участников форума ждет гастрономический фестиваль национальных блюд «Гусь и мёд».
Деловая часть форума «Россия — Казахстан» запланирована на среду, 27 ноября. По видеосвязи к участникам из Астаны присоединятся президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
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