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В Уфе стартовал форум «Россия — Казахстан»

Программа мероприятий распланирована на два дня — 26−27 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Уфа принимает российско-казахстанский форум. Масштабное мероприятие запланировано на два дня и пройдет с 26 по 27 ноября в Дворце борьбы.

Сегодня в девять утра начнется совместная выставка техники и народных художественных промыслов из двух стран, а также участников форума ждет гастрономический фестиваль национальных блюд «Гусь и мёд».

Деловая часть форума «Россия — Казахстан» запланирована на среду, 27 ноября. По видеосвязи к участникам из Астаны присоединятся президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

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