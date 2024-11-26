В Пермском крае началось существенное похолодание

Эксперт Андрей Шихов сообщил, что в Пермском крае 25 ноября вечером началось похолодание.
В некоторых южных округах столбик термометра уже опустился до −10°С. Виной тому антициклон.
«В ближайшие четыре дня в южной и центральной частях региона ожидается малооблачная безветренная погода с сильным ночным выхолаживанием до −10… −15°С», — рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
Это идеальные условия для формирования в заливах камских водохранилищ изморози в виде так называемых ледяных цветов.
Ранее perm.aif.ru писал, что в третьей декаде ноября в Прикамье погода была самой тёплой за минувшие 16 лет. В прошедшие выходные максимальная отметка, которой достиг столбик термометра, составляла +5,3°С.