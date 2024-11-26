С 2025 года в Омске вырастет тариф на содержание жилья

В домах с полным благоустройством, оборудованных системой дымоудаления, пожаротушения, лифтом и мусоропроводом, плата составит 43,76 рубля за кв. м (без газовых плит) и 45,10 рубля (с газовыми плитами). Для таких же домов, но без систем дымоудаления и пожаротушения, плата составит 40,45 рубля (без газовых плит) и 41,83 рубля (с газовыми плитами) за кв. м. В домах с полным благоустройством, но без системы дымоудаления и пожаротушения, плата составит 37,13−38,46 рубля за кв. м в зависимости от наличия газовых плит. Если лифт и мусоропровод отсутствуют, плата снижается до 28,25−29,59 рубля за «квадрат» в домах с полным благоустройством.