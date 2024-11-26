С 2025 года в Омске вырастет тариф на содержание жилья

С 1 января 2025 года в Омске изменится размер платы за содержание жилья. Соответствующее постановление было утверждено городской администрацией. Хотя документ касается жилья, предоставляемого по договорам социального найма, эти тарифы обычно становятся ориентиром для управляющих компаний при формировании стоимости обслуживания.
Размер платы будет зависеть от степени благоустройства дома, наличия лифта, мусоропровода, системы дымоудаления и газовых плит. Примеры тарифов:
В домах с полным благоустройством, оборудованных системой дымоудаления, пожаротушения, лифтом и мусоропроводом, плата составит 43,76 рубля за кв. м (без газовых плит) и 45,10 рубля (с газовыми плитами). Для таких же домов, но без систем дымоудаления и пожаротушения, плата составит 40,45 рубля (без газовых плит) и 41,83 рубля (с газовыми плитами) за кв. м. В домах с полным благоустройством, но без системы дымоудаления и пожаротушения, плата составит 37,13−38,46 рубля за кв. м в зависимости от наличия газовых плит. Если лифт и мусоропровод отсутствуют, плата снижается до 28,25−29,59 рубля за «квадрат» в домах с полным благоустройством.
Для полублагоустроенных и неблагоустроенных домов предусмотрены более низкие тарифы, но точные суммы в постановлении не раскрываются.