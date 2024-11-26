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Жителей сразу 9 городов Казахстана предупредили синоптики

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 26 ноября в городах Алматы, Астана, Актобе, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Павлодар, Кокшетау и Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 71% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Baigenews

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Отметим, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

экология