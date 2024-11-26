На дорогах Уфы в утренний час пик наблюдается плотное движение

Такая ситуация фиксируется на въезде в столицу республики со стороны Р-240 — от ТРЦ «Мега» до Бельского моста, микрорайонов «Затон» и «Шакша» и улицы Пугачева.
В минтрансе РБ также сообщили о том, как обстоят дела на основных городских магистралях:
• по ул. Заки Валиди движение плотное от развязки с проспектом С. Юлаева и Монумента Дружбы до ул. Новомостовой, средняя скорость движения машин составляет 23,4 км/ч.
• по проспекту Салавата Юлаева движение затруднено от путепровода «Восточный выезд» до путепровода ул. Кирова, движение плотное на подъемы на ул. З. Валиди и ул. Салавата, автомобили, в среднем, двигаются со скоростью 47,2 км/ч.
• по проспекту Октября движение плотное, средняя скорость составляет — 34,6 км/ч.
• по ул. Менделеева движение затруднено от ул. М. Губайдуллина до ул. Обской (30,3 км/ч).
• по ул. Маршала Жукова движение плотное от ул. Сельской Богородской до ул. Трамвайной (31,7 км/ч).