В Омске автобусы вновь пустили через важный перекрёсток на Левобережье

С сегодняшнего дня автобусы № 23, 88 и 272 возобновили свою работу с проездом по улице Ватутина. Об этом мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.
«Напомню, что движение всех видов транспорта, включая общественный, на этом участке было открыто 23 ноября после окончания работ на магистральном газопроводе», — рассказал градоначальник.
Так, автобус № 23 поедет из Чкаловского посёлка через метромост до дублёра улицы Лукашевича. Автобус № 88 поедет от «МЕГИ» по Ватутина через Конева до пересечения с Лукашевича, далее — по прежнему маршруту. Автобус № 272 также поедет от «МЕГИ» через Конева по Ватутина до Лукашевича, далее — по прежнему маршруту.