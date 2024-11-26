В Омске автобусы вновь пустили через важный перекрёсток на Левобережье

Так, автобус № 23 поедет из Чкаловского посёлка через метромост до дублёра улицы Лукашевича. Автобус № 88 поедет от «МЕГИ» по Ватутина через Конева до пересечения с Лукашевича, далее — по прежнему маршруту. Автобус № 272 также поедет от «МЕГИ» через Конева по Ватутина до Лукашевича, далее — по прежнему маршруту.