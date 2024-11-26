Движение ограничили для большегрузов на трассах Иркутской области из-за снега

Из-за сильного снегопада на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» с 24 по 100 километр ограничили движение для большегрузов. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, подобные меры также ввели с 70 по 248 километр региональной автодороги «Братск -Усть-Илимск».
— Информируем об ограничении движения большегрузного транспорта и автобусов на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» «Обход г. Иркутска» в сторону Култукского тракта, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Экипажи ДПС несут круглосуточное дежурство на трактах, прилегающих к областному центру. Водителей просят строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на дальние расстояния.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки высота снега в Иркутске увеличилась на 15 сантиметров. Выпала половина месячной нормы осадков (10 миллиметров) и 143% третьей декады ноября.