Движение ограничили для большегрузов на трассах Иркутской области из-за снега

Из-за сильного снегопада на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» с 24 по 100 километр ограничили движение для большегрузов. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, подобные меры также ввели с 70 по 248 километр региональной автодороги «Братск -Усть-Илимск».