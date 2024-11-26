Стало известно, какие новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске покажут театры

Зимнюю сказку покажут для детей от 2-х до 5 лет на сцене бэби-театра (это одна из сцен драмтеатра им. Н. П. Охлопкова). Она создана по мотивам рассказов иркутского писателя Марка Сергеева «Как Сибирячок читал лесную книгу» и «Что, друзья, на Новый год нас всегда под елкой ждет». Юные зрители увидят того самого Сибирячка и познакомятся с детьми Зимы. С собой обязательна сменная обувь для детей, родители могут также взять с собой «сменку» или разуться, или надеть бахилы. Продолжительность всего 35 минут. Возрастной ценз: 2+.