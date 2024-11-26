Стало известно, какие новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске покажут театры

Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске сибиряки очень любят за их красочность, яркость и сказочность. Такие постановки помогут вновь поверить в чудо, рассмешат, напомнят о важных вещах и чувствах, заставят поверить в себя или порефлексировать. Рассказываем, какие в этот раз покажут новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске Постановки в Театре юного зрителя им. А. Вампилова.
Новый год в Простоквашино.
Как всегда в ТЮЗе к новогодним праздникам готовят спектакли для детей. В этот раз режиссеры обратились к знаменитой истории о сообразительном мальчике Дяде Федоре, умнейшем коте Матроскине и неугомонном псе Шарике. Постановка получила название «Новый год в Простоквашино». Вероятно, в основу спектакля легла вторая книга из серии «Простоквашино» знаменитого писателя Эдуарда Успенского — «родителя» таких героев, как Почтальон Печкин, Крокодил Гена и Чебурашка. Возрастной ценз: 6+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: ТЮЗ.
Щелкунчик.
Всего один день перед Новым годом в Театре юного зрителя покажут спектакль «Щелкунчик». Он поставлен режиссером Александром Шарапко из Санкт-Петербурга по сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Снова веселый и смелый Щелкунчик станет верным другом Мари, спасет ее от огромной Мыши и заслужит ее любовь. У Щелкунчика многому можно научиться, например, вере в волшебство, которое происходит с нами, только если мы другим делаем добро. Возрастной ценз: 6+.
Официальный сайт Театра юного зрителя им. А. Вампилова.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: ТЮЗ Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Театр кукол «Аистенок».
Щелкунчик.
В Театре кукол «Аистенок» в гости приглашают, как всегда самых юных зрителей. Здесь также готовы познакомить ребятишек со знаменитым Щелкунчиком, даже тех, кому только-только исполнилось четыре года. Кукольники покажут самоотверженную любовь главной героини Мари, которая единственная смогла за неказистой внешностью Щелкунчика разглядеть доброе, честное и благородное сердце. Именно она стала той прекрасной дамой, которая вдохновила «рыцаря» победить мышиное войско. Добро снова победит зло. Возрастной ценз: 4+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Аистенок.
Что такое Новый год?
Как объяснить маленькому ребенку, что такое Новый год? За эту непростую задачу взялись артисты Театра кукол. Вместе с двумя пингвинчиками Пинки и Пина они сыграют с ребятами в игру и расскажут, какие бывают новогодние традиции. Организаторы спектакля-игры отмечают, что сюжет постановки будет понятен, а актеры смогут уделить внимание каждому ребенку. Интересно будет детям от 1 года до 3 лет. Возрастной ценз: 0+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Аистенок.
Официальный сайт Театра кукол «Аистенок».
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: драмтеатр им. Н. П. Охлопкова.
Рождественские грезы.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске приготовили, конечно, и охлопковцы. И первая праздничная постановка состоится уже 15 декабря — это «Рождественские грезы» по пьесе Н. Птушкиной «Пока она умирала». Это произведение стало известным большинству россиян после выхода фильма «Приходи на меня посмотреть», главные роли в котором исполнили Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева. Актеры драмтеатра решили вернуться к замечательному сюжету о мечтах, настоящей любви и теплоте душевной. В театре отмечают, что зрителя ждет необычный подход режиссера к этой истории и удивительный эффект надежды. Создатели спектакля недвусмысленно настаивают: там, где заканчивается спектакль, начинается реальная жизнь. Возрастной ценз: 16+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Рождественские грезы.
Варвара — краса, длинная коса.
Каждый год артисты Иркутского драмтеатра радуют своими постановками ребят. В этот раз к празднику была выбрана история «Варвара — краса, длинная коса».
— Царь Берендей, возвращаясь домой после долгого отсутствия, встречает в поле колодец с золотым ковшом и склоняется напиться, — говорят в театре. — Тут его хватает Кощей и требует в обмен на свободу отдать ему то, о чем сам государь в своем царстве даже не знает.
Приезжает домой царь и видит, что родился у него сын… А что было дальше — артисты приглашают детей и их родителей увидеть самим. Возрастной ценз: 6+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Варвара — краса.
Волшебный шар.
Зимнюю сказку покажут для детей от 2-х до 5 лет на сцене бэби-театра (это одна из сцен драмтеатра им. Н. П. Охлопкова). Она создана по мотивам рассказов иркутского писателя Марка Сергеева «Как Сибирячок читал лесную книгу» и «Что, друзья, на Новый год нас всегда под елкой ждет». Юные зрители увидят того самого Сибирячка и познакомятся с детьми Зимы. С собой обязательна сменная обувь для детей, родители могут также взять с собой «сменку» или разуться, или надеть бахилы. Продолжительность всего 35 минут. Возрастной ценз: 2+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Волшебный шар.
Свадьба под Новый год.
Новогодний спектакль в Год семьи охлопковцы решили посвятить прекрасному событию — свадьбе. Постановка такое название и получила «Свадьба под Новый год». Как положено, будет жених, невеста, родители с обеих сторон, тамада, свидетели и…. Дед Мороз со Снегурочкой. Новый год же. А еще будет много песен. Заинтригованы? Возрастной ценз: 12+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Свадьба под Новый год.
Официальный сайт Иркутского драмтеатра.
Спектакль для малышей в драмтеатре. Фото: Анастасии Токарской, с офиц.сайта Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: музтеатр им. Н. М. Загурского.
Аленький цветочек.
В Иркутском музыкальном театре к Новому году поставили спектакль «Аленький цветочек» по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. В этот раз артисты решили рассказать ребятам историю о милосердии, трогательной дружбе, бескорыстной любви, что творит чудеса.
Снова младшая дочь купца попросит отца привезти ей из заморских стран аленький цветочек и снова цена за сорванный в лесу Чудища цветок покажется сильно высокой. Возрастной ценз: 0+.
Официальный сайт Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Аленький цветочек Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Театр народной драмы.
Новый год в Прибайкальском лесу.
Настоящая новогодняя сказка ждет ребят в Театре народной драмы. Будет много музыки, песен и даже поздравления от самого батюшки Байкала. Зрители как будто окажутся на опушке в Прибайкальском лесу и вместе с егерем Ермилом обойдут сибирские угодья, где встретят Медведя, Изюбря, Дятла, Мышек-сестричек. Эти персонажи помогут хвастунишке Петушку избежать цепких лап Лисы и Ястреба. Возрастной ценз: 4+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Новый год.
Снегуркин лес.
Новогодний спектакль по сказке писательницы Светланы Волковой, которая родилась в Чите и с 7 лет живет в Иркутске. Это рассказ о волшебной истории, которая произошла с девочкой Машей в канун Нового года. Это постановка учит ребят взаимовыручке и дружбе, заботе о ближнем, а еще любви к родному краю и бережному отношению к природе. Будет много музыки и света, а еще после спектакля гостей театра ждет игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Возрастной ценз: 6+.
Официальный сайт Театра народной драмы.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Снегуркин лес Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Театр «Подвал».
Мама, знакомься!
«Подвал» — это молодежный, камерный театр, в котором проходит много интересных и необычных событий. К праздникам здесь поставили спектакль о вере в чудо, которое обязательно случится, если поверить в него.
— Наш спектакль — это подарок в канун Нового года, — говорят в театре. — Это не сказка для взрослых, это просто наша жизнь, рассказанная добрыми людьми для добрых людей.
Возрастной ценз: 12+.
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Мама, знакомься Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: Новая драма.
Новогодний рок-концерт «ПЕСНЯ ГОДА 80».
100% живой звук — так анонсируют новогодний концерт в театре «Новая драма». В этом году артисты и группа «Дэн Бертон» исполнят популярные хиты 80-х годов.
— Будет весело, громко и жарко! — приглашают организаторы.
Возрастной ценз: 16+.
Официальный сайт театра «Новая драма».
Новогодние спектакли 2024−2025 в Иркутске: рок-концерт.