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В Омской области на 400 тысяч рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО

Единовременную выплату жителям Омской области, которые заключают контракт для участия в СВО, увеличили на 400 тысяч рублей.

Источник: ТАСС

Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Виталия Хоценко Мину Ахвердиеву.

Теперь единовременная региональная выплата составляет 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Омской области. Общая же сумма выплат, с учётом федеральной поддержки — 1 миллион 200 тысяч рублей.

Это повышение коснётся тех, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции в период с 25 ноября по 20 декабря (включительно) текущего года. Всего в Омской области для участников СВО действуют около 30 различных мер социальной поддержки.

Ранее мы писали о том, что омский кадровый центр активно трудоустраивает участников специальной военной операции, вернувшихся домой.

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