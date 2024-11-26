В Омской области на 400 тысяч рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО

Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Виталия Хоценко Мину Ахвердиеву.
Теперь единовременная региональная выплата составляет 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Омской области. Общая же сумма выплат, с учётом федеральной поддержки — 1 миллион 200 тысяч рублей.
Это повышение коснётся тех, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции в период с 25 ноября по 20 декабря (включительно) текущего года. Всего в Омской области для участников СВО действуют около 30 различных мер социальной поддержки.
Ранее мы писали о том, что омский кадровый центр активно трудоустраивает участников специальной военной операции, вернувшихся домой.