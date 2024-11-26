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ГАИ в Челябинской области перешла на усиленный режим работы из-за морозов

В Челябинской области похолодало до −18 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

К Челябинской области подступает зимняя погода. В ночь на 26 ноября температура воздуха в регионе опускалась до −18 градусов. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», из-за морозов Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы.

В ГАИ выступили с обращением к южноуральским водителям. Автомобилистов просят в плохую погоду особенно тщательно следить за дистанцией и боковым интервалом.

— Избегайте резкого торможения в поворотах. На обледенелой и заснеженной дороге такой маневр может привести к резкому заносу, — советуют в ГАИ. — В условиях недостаточной видимости и при приближении к пешеходному переходу — снижайте скорость.

По прогнозу, в ближайшие две ночи в Челябинской области будет холодать до −7, −12 градусов, а в горных и низинных районах температура опустится до −17.