ГАИ в Челябинской области перешла на усиленный режим работы из-за морозов

К Челябинской области подступает зимняя погода. В ночь на 26 ноября температура воздуха в регионе опускалась до −18 градусов. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», из-за морозов Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы.
В ГАИ выступили с обращением к южноуральским водителям. Автомобилистов просят в плохую погоду особенно тщательно следить за дистанцией и боковым интервалом.
— Избегайте резкого торможения в поворотах. На обледенелой и заснеженной дороге такой маневр может привести к резкому заносу, — советуют в ГАИ. — В условиях недостаточной видимости и при приближении к пешеходному переходу — снижайте скорость.
По прогнозу, в ближайшие две ночи в Челябинской области будет холодать до −7, −12 градусов, а в горных и низинных районах температура опустится до −17.