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В Челябинской области ударят 19-градусные морозы

Очень морозные ночи, до −19 градусов, ожидаются в Челябинской области на этой неделе. Но в основном так низко столбики уличных термометров будут опускаться в горах и низинах. При этом из осадков — только туманы и изморозь. Чего ещё ждать от погоды во вторник, 26 ноября, и ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 71% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Pchela.News

Во вторник воздух на территории области прогреется до −2…+3, но в низинах — максимум до −7, следующие два дня температура будет варьироваться от +2 до −5. По ночам за пределами гор и низин — до −7…-12. Вплоть до вечера четверга ожидается малооблачность, без осадков, местами туманы и гололёдно-изморозевые явления, а также очень слабый, неустойчивый ветер со скоростью лишь 1−6 метров в секунду. На этом фоне в промышленных городах региона вновь объявили НМУ.

В Челябинске температурная вилка чуть меньше: со вторника по четверг днём — от +1 до −4, по ночам — до −8…-12.