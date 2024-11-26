В Челябинской области ударят 19-градусные морозы

Во вторник воздух на территории области прогреется до −2…+3, но в низинах — максимум до −7, следующие два дня температура будет варьироваться от +2 до −5. По ночам за пределами гор и низин — до −7…-12. Вплоть до вечера четверга ожидается малооблачность, без осадков, местами туманы и гололёдно-изморозевые явления, а также очень слабый, неустойчивый ветер со скоростью лишь 1−6 метров в секунду. На этом фоне в промышленных городах региона вновь объявили НМУ.