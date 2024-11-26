Без осадков и до +8°С ожидается в Беларуси во вторник

В целом по республике синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду преимущественно без осадков. Утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от −1°С по востоку до +8°С по юго-западу.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, а также риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
Холоднее всего во вторник будет в Гомеле — от −1°С до +1°С. Осадков в областном центре при этом не ожидается. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.
Немного теплее в Могилеве — от 0 до +2°С и также без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Витебске и Минске термометры покажут +1..+3°С. В Витебске без осадков, а в столице вероятность их выпадения составляет 5−10%. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный и юго-восточный 4−9 м/с.
Еще больше воздух прогреется в Гродно — по прогнозам, в областном центре во вторник будет +5..+7°С. Существенных осадков не прогнозируется, вероятность их выпадения составляет 10−15%. Ветер южный, 4−9 м/с.
Теплее всего погода ожидается в Бресте, где термометры покажут +6..+8°С. Вероятность осадков, по данным синоптиков, также составляет 5−10%, ветер юго-восточный, 4−9 м/с.