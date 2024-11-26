Ростовчанка, которой грозили бесплодием, родила 15 детей

После этого у многодетной мамы начались проблемы с сердцем. Она долгое время провела в больнице, потом жила на таблетках. Много лет наблюдалась у профессоров. Ей запрещены были какие-либо поездки без сопровождения — сердце могло остановиться в любой момент. Было, конечно, страшно. Но где-то внутри женщина чувствовала — всё будет хорошо. И мечтала о дочке. Сейчас Валентина уверена: именно вера ей помогла.