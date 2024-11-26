Ростовчанка, которой грозили бесплодием, родила 15 детей

Валентина Мартыненко всегда мечтала иметь большую семью, хотела много детей. Вот только будучи ещё юной девчонкой она услышала страшные для многих женщин слова: «Вам нельзя рожать». Но чудеса бывают. Диагноз оказался ошибочным. Сегодня у 49-летней Вали 15 детей и 10 внуков.
Подробности этой истории — в материале rostov.aif.ru.
«Детей не будет».
Многодетные родители Валентина и Василий Мартыненко живут в хуторе Карповка Ростовской области. Познакомились они 32 года назад. Тогда времена были тяжёлые. Чтобы помочь родителям, Валя с подругами поехала на заработки в совхоз — на прополку полей. Там она и встретилась с будущим мужем.
Он был старше её на шесть лет. Работал трактористом. Спокойный, рассудительный, надёжный мужчина с необыкновенными глазами покорил сердце молодой девушки.
«Банально звучит, но я будто тонула в его глазах. Забывала о времени и тревогах. Днём мы работали и в переглядки играли, а по вечерам гуляли, болтали», — вспоминает Валентина.
Рядом с ним она ощущала любовь и заботу. Вскоре молодые поженились. Но вот дети появились у них не сразу. Дело в том, что у Валентины тогда были серьёзные проблемы с почками. Ещё и порок сердца.
Женщина никогда не забудет те страшные слова, которые услышала от врачей: «У вас не будет детей».
Чудо произошло.
Но женщина молилась и верила, что у неё обязательно появится малыш. И вот случилось чудо. Спустя пару лет после женитьбы Валя забеременела.
«Муж на руках меня носил узнав об этом», — вспоминает женщина.
Так и появился у супругов старший ребёнок Александр. А потом Валентина родила ещё двоих сыновей.
После этого у многодетной мамы начались проблемы с сердцем. Она долгое время провела в больнице, потом жила на таблетках. Много лет наблюдалась у профессоров. Ей запрещены были какие-либо поездки без сопровождения — сердце могло остановиться в любой момент. Было, конечно, страшно. Но где-то внутри женщина чувствовала — всё будет хорошо. И мечтала о дочке. Сейчас Валентина уверена: именно вера ей помогла.
Спустя шесть лет сбылась и эта мечта — на свет появилась долгожданная доченька Тамара.
Роды были сложные. Давление у беременной поднималось под 200. Но она родила. Потом снова ждала ребёнка. Врачи постоянно ругали Валю, пугали, говорили. что каждый раз может стать для неё последним. Но женщина снова и снова решалась на то, чтобы стать мамой. Каждый раз это было как чудо…
Обновление сердца.
Когда Валя рожала десятого ребёнка, её давление, на удивление, было почти в пределах нормы. И вот на очередном приёме у профессора выяснилось необъяснимое. У женщины произошло обновление сердца — оно стало работать в полном объёме.
«Ещё несколько лет я обследовалась, но результаты обескураживали всех медиков, болезнь отступила», — говорит женщина. Сейчас она счастлива и здорова.
Всего у Валентины с Василием 15 детей и 10 внуков. И любовь в этой семье по-прежнему светится ярко и не угасает.
«Если вы встретили того самого, то любовь не пройдёт, сколько бы лет вы не прожили. Это чувство крепнет и растёт, к нему примешиваются забота, понимание и дружба», — уверена Валентина Мартыненко.