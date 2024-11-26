В Алматы установят 28 новых зарядных станций для электромобилей

«Almaty Finance, дочерняя организация АО “СПК “Алматы”, выделила 163 млн тенге на установку 28 новых высокоскоростных зарядных станций. Эти средства направлены на расширение инфраструктуры электрозарядок в рамках программы “Almaty Business — 2025” и стратегии развития зеленой экономики”, — говорится в сообщении.
Как подчеркивают в акимате, создание условий для электромобилей поможет улучшить экологию мегаполиса, учитывая, что автотранспорт составляет 60% выбросов вредных веществ в городе.
В 2023 году объем выбросов вредных веществ автотранспортными средствами в Алматы превысил 112 тыс. тонн.