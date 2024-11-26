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В Алматы установят 28 новых зарядных станций для электромобилей

В Алматы установят 28 новых зарядных станций для электромобилей, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Almaty Finance, дочерняя организация АО “СПК “Алматы”, выделила 163 млн тенге на установку 28 новых высокоскоростных зарядных станций. Эти средства направлены на расширение инфраструктуры электрозарядок в рамках программы “Almaty Business — 2025” и стратегии развития зеленой экономики”, — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в акимате, создание условий для электромобилей поможет улучшить экологию мегаполиса, учитывая, что автотранспорт составляет 60% выбросов вредных веществ в городе.

В 2023 году объем выбросов вредных веществ автотранспортными средствами в Алматы превысил 112 тыс. тонн.

топливо
экология