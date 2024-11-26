В Алматы установят 28 новых зарядных станций для электромобилей

«Almaty Finance, дочерняя организация АО “СПК “Алматы”, выделила 163 млн тенге на установку 28 новых высокоскоростных зарядных станций. Эти средства направлены на расширение инфраструктуры электрозарядок в рамках программы “Almaty Business — 2025” и стратегии развития зеленой экономики”, — говорится в сообщении.