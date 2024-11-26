Пьяного водителя на угнанной машине задержали в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе задержали подозреваемого в угоне авто. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, в дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель едет по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» и нарушает правила дорожного движения.
— Полицейские обнаружили автомашину на 1331 километре. После непродолжительного преследования находящегося за рулем автомобиля мужчину остановили. Им оказался 35-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Оказалось, что Жигули мужчина похитил пару часов назад в Тайшете. Также экспертиза показала, что за рулем он находился в состоянии опьянения. Результат превышал норму в три раза.
На нарушителя составили административные протоколы и поместили на 10 суток в спецприемник. По факту угона авто из соседнего города проводится проверка, по результатам которой примут решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пятилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса машины в Бурятии.