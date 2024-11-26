Пьяного водителя на угнанной машине задержали в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе задержали подозреваемого в угоне авто. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, в дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель едет по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» и нарушает правила дорожного движения.