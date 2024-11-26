Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяного водителя на угнанной машине задержали в Нижнеудинском районе

Мужчину поместили в спецприемник на 10 суток.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинском районе задержали подозреваемого в угоне авто. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, в дежурную часть поступило сообщение о том, что водитель едет по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» и нарушает правила дорожного движения.

— Полицейские обнаружили автомашину на 1331 километре. После непродолжительного преследования находящегося за рулем автомобиля мужчину остановили. Им оказался 35-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Оказалось, что Жигули мужчина похитил пару часов назад в Тайшете. Также экспертиза показала, что за рулем он находился в состоянии опьянения. Результат превышал норму в три раза.

На нарушителя составили административные протоколы и поместили на 10 суток в спецприемник. По факту угона авто из соседнего города проводится проверка, по результатам которой примут решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пятилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса машины в Бурятии.