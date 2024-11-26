На улице Шаронова в Омске ввели в эксплуатацию новую ливневку

Устройство водоотведения от бульвара Архитекторов до улицы Перелёта было выполнено в рамках первого этапа реконструкции улицы Шаронова. В дальнейшем, по мере выделения финансирования, планируется расширить дорогу до четырёх полос и оборудовать её велосипедной и пешеходной дорожками.