На улице Шаронова в Омске ввели в эксплуатацию новую ливневку

Новая ливневка появилась на улице Шаронова в Омске от бульвара Архитекторов до улицы Перелёта. Её длина составляет 1029 метров, а диаметр — 1000 миллиметров.
Застройщиком объекта выступил департамент строительства городской администрации.
Напомним, что в августе компания ООО «АртРемстрой» завершила строительство ливневой канализации по муниципальному контракту. Подрядчик уложил трубы канализации и установил дождеприёмные колодцы по всей длине объекта. Средства на эти цели были выделены из городского бюджета. Фактическая стоимость работ составила 92,5 миллиона рублей.
Устройство водоотведения от бульвара Архитекторов до улицы Перелёта было выполнено в рамках первого этапа реконструкции улицы Шаронова. В дальнейшем, по мере выделения финансирования, планируется расширить дорогу до четырёх полос и оборудовать её велосипедной и пешеходной дорожками.