В Пермском театре оперы и балета объяснили стоимость билетов по 20 тысяч рублей

В пресс-службе театра пояснили, что в нем действует динамическое ценообразование, поэтому стоимость растет по мере приближения к спектаклю, а билеты с наименьшей стоимостью раскупаются быстрее. «Коммерсант-Прикамье» напомнил, что на старте продаж в сентябре этого года театр выпустил более 3 тыс. билетов в доступном ценовом диапазоне от 500 до 3 тыс. руб.