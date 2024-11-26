В Пермском театре оперы и балета объяснили стоимость билетов по 20 тысяч рублей

По сложившейся традиции последних лет, многие пермяки и гости города в последние дни уходящего года стараются посетить Пермский театр оперы и балета с его топовой постановкой — балетом «Щелкунчик». На 31 декабря стоимость билета подлетела до 20 тыс. руб.
В пресс-службе театра пояснили, что в нем действует динамическое ценообразование, поэтому стоимость растет по мере приближения к спектаклю, а билеты с наименьшей стоимостью раскупаются быстрее. «Коммерсант-Прикамье» напомнил, что на старте продаж в сентябре этого года театр выпустил более 3 тыс. билетов в доступном ценовом диапазоне от 500 до 3 тыс. руб.
Кстати, Пермская опера объявила о начале «Черной пятницы» с 28 ноября по 1 декабря. «Комсомолке» пояснили, что в эти три счастливых дня можно будет приобрести билеты на лучшие постановки с выгодой от 8 до 50%.
«Скидки распространяются на большинство событий в афише. На “Щелкунчика” — тоже. Мы заранее сообщим, какие скидки и промокоды будут доступны, а также напомним о старте акции», — дополнили информацию в театре.