Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшую неделю выявили 32,6 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что на 7,2% больше, чем на прошлой неделе. Однако, как подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре, это показатель ниже среднего многолетнего уровня на 7,2%. Среди заболевших 56,6% — это дети.