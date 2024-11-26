Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области не превышает средних многолетних значений.
На Среднем Урале за минувшую неделю выявили 32,6 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что на 7,2% больше, чем на прошлой неделе. Однако, как подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре, это показатель ниже среднего многолетнего уровня на 7,2%. Среди заболевших 56,6% — это дети.
«Согласно данным лабораторного мониторинга сейчас циркулируют риновирусы, вирусы SARS-Cov2, боковирусы, вирусы гриппа А и В, парагриппа и другие», — рассказали в ведомстве.
Больше всего заразившихся зарегистрировали в ЗАТО Свободный, Каменске-Уральском и Кировграде.