В Челябинск прибудут мощи святого Николая Чудотворца

Именно из этого священного для всех православных христиан места, куда стекаются паломники со всего мира, в дар Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу была передана часть мощей Николая Чудотворца. В свою очередь Предстоятель Русской Православной Церкви в 2022 году передал великую святыню в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга. Подлинность частицы мощей подтверждена сертификатом, заверенным духовенством города Бари, а сосуд с реликвией скреплен печатью на сургуче красного цвета.