В Челябинск прибудут мощи святого Николая Чудотворца

С 30 ноября по 9 декабря в Челябинской области будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в мире. В ковчеге также хранится святое миро, проистекающее от святыни. А еще часть гроба, в котором в 1087 году мощи Николая Чудотворца были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
Именно из этого священного для всех православных христиан места, куда стекаются паломники со всего мира, в дар Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу была передана часть мощей Николая Чудотворца. В свою очередь Предстоятель Русской Православной Церкви в 2022 году передал великую святыню в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга. Подлинность частицы мощей подтверждена сертификатом, заверенным духовенством города Бари, а сосуд с реликвией скреплен печатью на сургуче красного цвета.
В наше время южноуральцам довольно сложно добраться до базилики святого Николая Чудотворца в городе Бари на юге Италии. Поэтому принесение ковчега с мощами угодника Божьего в Челябинск — редчайшая возможность поклониться святому и попросить его молитв.
30 ноября в 8.45 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе ковчег торжественно встретит духовенство Челябинской епархии во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. После начнется Божественная литургия. В Челябинске святыня будет находиться 30 ноября, 1, 2, 3 декабря. 4 декабря ковчег будет пребывать в Троицке, 5 декабря помолиться у мощей святого смогут жители Златоуста, а 6 декабря святыню встретят верующие Магнитогорска. 7 декабря ковчег вернется в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска. Для поклонения он будет доступен до 9 декабря.
27 ноября в 13:00 в пресс-центре КП-Челябинск (ул. Красная, 4, 6 этаж) состоится пресс-конференция, в которой примут участие:
— Протоиерей Владимир Маничев, ключарь Свято-Симеоновского собора Челябинска.
— Иерей Николай Невзоров, настоятель храма великомученика Пантелеимона поселка Роза Коркинского округа.
— Инокиня Севастиана (Амарцева), насельница Одигитриевского женского монастыря Челябинска.
— Вячеслав Николаевич Скворцов, председатель общественного совета при Правительстве Челябинской области, председатель Челябинского областного отделения Российского детского фонда, почетный гражданин Челябинской области.