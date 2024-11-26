Захоронения в Екатеринбурге пересчитали и внесли в единую базу

Как сообщал ЕАН, поручение по пересчету захоронений давал губернатор Евгений Куйвашев еще в 2023 году. Согласно поставленной задаче, работа должна быть проведена до конца 2024 года. Накануне редакции стало известно, что не все муниципалитеты успели выполнить задание в срок. Три-четыре муниципалитета не справились с заданием по вине подрядчиков, выигравших конкурс на оцифровку. Компании не успевали сдать работы вовремя или вовсе срывали заказ.