В Омске сносят бетонный забор, перекрывающий доступ к Иртышу

«В силу положений Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в том числе р. Иртыш, являются водными объектами общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к ним и бесплатно использовать для личных и бытовых нужд», — говорится в официальном сообщении.