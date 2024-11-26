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В Омске сносят бетонный забор, перекрывающий доступ к Иртышу

Омская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась демонтажа ограждения, перекрывающего доступ жителей к Иртышу.

Источник: Прокуратура Омской области

Как сообщили во вторник, 26 ноября 2024 года, в пресс-службе региональной прокуратуры, специалисты в ходе проверки выявили нарушения закона: ООО «Гидротранссервис» без соответствующего разрешения установило вдоль земельных участков в водоохранной зоне бетонное ограждение, перекрывшее доступ к Иртышу.

«В силу положений Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в том числе р. Иртыш, являются водными объектами общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к ним и бесплатно использовать для личных и бытовых нужд», — говорится в официальном сообщении.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении ООО «Гидротранссервис» осуществить демонтаж бетонного ограждения. Отмечается, что Ленинский районный суд Омска удовлетворил эти требования в полном объеме.

Ответчик пытался оспорить данное решение в апелляционном и кассационном порядке, но судебные инстанции признали требования прокурора законными.

Как добавили в омской прокуратуре, в настоящее время ООО «Гидротранссервис» приступило к демонтажу бетонного ограждения.

Прокуратура