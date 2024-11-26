Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

Мария Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года в возрасте 18 лет ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду для солдат. Вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение получила под Батайском в Ростовской области — под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После войны работала вначале медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.