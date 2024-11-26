Мэр Омска напомнил родителям о правилах безопасности у фонтанов

«Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки, хотелось бы видеть в вас союзников, способных научить своих детей правилам безопасности и бережному отношению к городу. Получил вот такое видео. Наверное, детишкам интересно посмотреть поближе, но ведь речь идет об электрооборудовании, которое содержит в себе серьезные риски и точно не предназначено для игр. Обращаю внимание взрослых на недопустимость подобных развлечений и надеюсь быть услышанным», — отметил градоначальник.