Мэр Омска напомнил родителям о правилах безопасности у фонтанов

Сегодня Сергей Шелест в своем телеграм-канале призвал омичей быть более аккуратными вблизи фонтанов, оборудованных праздничной подсветкой. Он отметил, что подходить близко к смонтированным электроузлам маленьким детям недопустимо.
«Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки, хотелось бы видеть в вас союзников, способных научить своих детей правилам безопасности и бережному отношению к городу. Получил вот такое видео. Наверное, детишкам интересно посмотреть поближе, но ведь речь идет об электрооборудовании, которое содержит в себе серьезные риски и точно не предназначено для игр. Обращаю внимание взрослых на недопустимость подобных развлечений и надеюсь быть услышанным», — отметил градоначальник.
Отметим, что в Омске сегодня празднично украшены несколько фонтанов. На Театральной площади, в скверах имени 30-летия ВЛКСМ и Первомайском появились праздничные огни. К декабрю будет обновлено световое оформление на фонтане на бульваре Победы. В этом году новогодняя иллюминация также появится на фонтанах, расположенных на улице Путилова и на Заречном бульваре.
Кроме того, к Новому году на улицах Маршала Жукова и Щербанева, а также в Городском саду установят 15 светодиодных деревьев.