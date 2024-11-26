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Опасную газозаправочную станцию в Перми закрыли по решению суда

АГЗС работала в краевой столице без лицензии.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Перми принял решение закрыть опасную газозаправочную станцию, сообщает прокуратура региона.

Речь идёт о топливном пункте, который расположен в Свердловском районе краевой столицы. Во время проверки работы станции районная прокуратура обнаружила, что АГЗС работает без лицензии.

«В нарушение требований закона индивидуальный предприниматель осуществлял её эксплуатацию, а также производил розничную торговлю пропан-бутаном без лицензии на взрывоопасный и химически опасный производственный объект», — рассказывает надзорный орган.

После проверки прокуратура вынесла предпринимателю представление для исправления ситуации. Поскольку нарушения не были устранены, ведомство обратилось в суд с требованием запретить бизнесмену эксплуатировать станцию.

Инстанция встала на сторону надзорного органа и постановила приостановить деятельность АГЗС. Кроме того, за нарушения требований промышленной безопасности предприниматель был привлечён к ответственности по статье КоАП РФ.