Опасную газозаправочную станцию в Перми закрыли по решению суда

Суд в Перми принял решение закрыть опасную газозаправочную станцию, сообщает прокуратура региона.
Речь идёт о топливном пункте, который расположен в Свердловском районе краевой столицы. Во время проверки работы станции районная прокуратура обнаружила, что АГЗС работает без лицензии.
«В нарушение требований закона индивидуальный предприниматель осуществлял её эксплуатацию, а также производил розничную торговлю пропан-бутаном без лицензии на взрывоопасный и химически опасный производственный объект», — рассказывает надзорный орган.
После проверки прокуратура вынесла предпринимателю представление для исправления ситуации. Поскольку нарушения не были устранены, ведомство обратилось в суд с требованием запретить бизнесмену эксплуатировать станцию.
Инстанция встала на сторону надзорного органа и постановила приостановить деятельность АГЗС. Кроме того, за нарушения требований промышленной безопасности предприниматель был привлечён к ответственности по статье КоАП РФ.