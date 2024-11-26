Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская группа «5УТРА» выпустила композицию с участием Сергея Жукова

Трек появился в социальной сети омских вокалистов.
Источник: Комсомольская правда

Популярный артист Сергей Жуков выпустил трек с омичами из группы «5УТРА». Фрагмент композиции уже доступен в социальных сетях. А с 6 декабря её можно будет послушать на всех цифровых платформах.

Анна и Никита Беляковы, которые создали группу «5УТРА», переехали в Москву в марте этого года. Их трек «Давай сбежим» уже несколько месяцев занимает лидирующие позиции в российских музыкальных чартах.

За время работы в Омске дуэт выпустил два альбома и множество синглов. Посмотреть видео можно в социальных сетях группы «5УТРА».