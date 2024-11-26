Омская группа «5УТРА» выпустила композицию с участием Сергея Жукова

Популярный артист Сергей Жуков выпустил трек с омичами из группы «5УТРА». Фрагмент композиции уже доступен в социальных сетях. А с 6 декабря её можно будет послушать на всех цифровых платформах.
Анна и Никита Беляковы, которые создали группу «5УТРА», переехали в Москву в марте этого года. Их трек «Давай сбежим» уже несколько месяцев занимает лидирующие позиции в российских музыкальных чартах.
За время работы в Омске дуэт выпустил два альбома и множество синглов. Посмотреть видео можно в социальных сетях группы «5УТРА».