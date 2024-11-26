В Госдуму внесут проекты об ограничении получения мигрантами ВНЖ или гражданства

По словам Миронова, в этих условиях массовая миграция приобретает характер гибридного оружия, а управление миграционными потоками становится инструментом ведения современных гибридных войн. Он подчеркнул, что предложенные его партией меры направлены на минимизацию рисков, связанных с неконтролируемой миграцией, а также на адаптацию российской миграционной политики к актуальным международным вызовам.