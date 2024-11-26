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Умер бессменный диктор «Волгоград Арены» Юрий Кушнарев

Трагичную новость сообщили в телеграм-канале СК «Ротор».

В течение многих лет Юрий Кушнарев комментировал не только футбольные матчи, но и другие спортивные мероприятия, проходившие в областном центре. Болельщикам и спортсменам он навсегда запомнится как профессионал, благополучно продолживший дикторскую традицию Ольги Парамоновой.

Юрий Кушнарев по праву может называться голосом «Волгоград Арены», его имя останется в памяти волгоградцев как символ громких спортивных событий.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие соболезнования близким и родным покойного.