Умер бессменный диктор «Волгоград Арены» Юрий Кушнарев

В течение многих лет Юрий Кушнарев комментировал не только футбольные матчи, но и другие спортивные мероприятия, проходившие в областном центре. Болельщикам и спортсменам он навсегда запомнится как профессионал, благополучно продолживший дикторскую традицию Ольги Парамоновой.