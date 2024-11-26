Кинотеатр закрыли в Шелехове из-за несоблюдения правил пожарной безопасности

Зрительный зал кинотеатра временно закрыли в Шелехове. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области, ограничение продлится до момента, пока собственник не установит автоматическую противодымную вентиляцию.
— В рамках заведенного исполнительного производства судебные приставы незамедлительно выехали по адресу кинотеатра совместно с инспекторами МЧС. Должнику вручили постановление, осмотрели и опечатали помещение, — уточнили в пресс-службе ГУФССП.
Если вдруг решение суда не будет исполнено, то собственника привлекут к уголовной ответственности. Важно, что кинотеатр будет закрыт вплоть до того момента, пока не устранят все нарушения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Усть-Илимского района скрывал от жены и судебных приставов шестилетнего сына. Мужчина не отвечал на звонки и не водил мальчика в школу.