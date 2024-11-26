Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пик непогоды еще впереди: рабочий день сокращают во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке в связи с непогодой руководителям организаций рекомендовано сократить рабочий день. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается пик непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 71% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«Во время еженедельного планерного совещания глава города отметил, что такое решение принято, чтобы не создавать дополнительных затруднений на дорогах и дать возможность быстрее добраться домой», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

По данным синоптиков, пик непогоды в приморской столице придется на 15 часов. В городе возможны смешанные осадки в виде дождя со снегом.

Отметим, что все службы жизнеобеспечения города находятся в режиме повышенной готовности.

Напомним, в Приморье из-за обрушившегося циклона действует штормовое предупреждение. Власти региона сообщили о возможном ограничении движения по двум мостам края.