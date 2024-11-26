Пик непогоды еще впереди: рабочий день сокращают во Владивостоке

«Во время еженедельного планерного совещания глава города отметил, что такое решение принято, чтобы не создавать дополнительных затруднений на дорогах и дать возможность быстрее добраться домой», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
По данным синоптиков, пик непогоды в приморской столице придется на 15 часов. В городе возможны смешанные осадки в виде дождя со снегом.
Отметим, что все службы жизнеобеспечения города находятся в режиме повышенной готовности.
Напомним, в Приморье из-за обрушившегося циклона действует штормовое предупреждение. Власти региона сообщили о возможном ограничении движения по двум мостам края.