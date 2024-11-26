«Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:0

Вчера, 25 ноября, в Череповце «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Артем Набиев (забросил шайбу в ворота соперников на 15 минуте матча) и Нэйтан Тодд (47). Команде хозяев не удалось забить ни одного гола.
В настоящее время «СЮ» после 28 игр с 38 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 28 ноября. Команда схлестнется в столице Башкирии с подмосковным «Витязем».
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