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«Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:0

«Салават Юлаев» обыграл 2:0 «Северсталь» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 25 ноября, в Череповце «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Артем Набиев (забросил шайбу в ворота соперников на 15 минуте матча) и Нэйтан Тодд (47). Команде хозяев не удалось забить ни одного гола.

В настоящее время «СЮ» после 28 игр с 38 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 28 ноября. Команда схлестнется в столице Башкирии с подмосковным «Витязем».

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