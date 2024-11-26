В Уфе из лицея экстренно эвакуировали около 1600 учащихся и сотрудников.

Учащихся лицея № 5 эвакуировали сегодня утром в Уфе. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, в учреждение поступило сообщение о минировании здания. На место были направлены сотрудники службы экстренного реагирования. Специалисты организовали работу согласно общему алгоритму действий при таких случаях.
«Вчера у нас были плановые учения, а сегодня едва успели схватить куртки и выйти — всех попросили покинуть помещения. На место прибыли пожарные и правоохранители», — рассказал собеседник информагентства.
По предварительным данным, из лицея вывели около 1600 учащихся и сотрудников.
Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, сообщений о возгорании из учебного заведения не поступало.