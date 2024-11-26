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В Омске стартовало голосование за объекты благоустройства

О старте голосования объявил мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Глава города Сергей Шелест объявил о начале голосования за проекты, которые будут реализованы в 2025 году. Жители Омска могут проголосовать до 4 декабря. Об этом мэр сообщил в своём Telegram-канале.

Всего на голосование представлено 14 проектов в Кировском округе, 17 — в Советском, 9 — в Ленинском, 8 — в Центральном и 5 — в Октябрьском.

Подробнее с каждым проектом можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Развитие».

Напомним, что программа по реализации инициативных проектов граждан, направленных на улучшение дворов и общественных пространств, стартовала в 2022 году. В 2024 году, благодаря экономии средств, были благоустроены ещё три территории из списка, который был составлен заранее.

Сколько и какие территории будут благоустроены в рамках программы в 2025 году, станет известно до конца года. Победителей определит специальная комиссия.