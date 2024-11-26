Историк Норин: катастрофа при штурме Грозного в ноябре 1994 года сравнима с операцией ЦРУ

«Чеченская война по сути началась в 1993 году, когда возникла оппозиция Дудаеву. Формальным лидером был Умар Автурханов, с ним вместе были те чеченские командиры и лидеры, которые не сошлись с Дудаевым и перешли на сторону России. Администрация Ельцина понимала, что проблему Чечни надо как-то решать, но совершенно не имела внятной, четкой стратегии. ~В Москве нажимали на все кнопки, на какие могли нажать. И свои кнопки были у каждого отдельного ведомства — ситуация была довольно шизофренической»~, — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» историк, специалист по истории Чеченских войн Евгений Норин.