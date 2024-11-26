Установлено, как межзвездная пыль проникает через порог Солнечной системы

Гелиосферой принято называть область пространства вокруг Солнца, которая занята солнечным ветром — исходящим из Солнца потоком заряженных частиц. Солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой. При этом образуются ударные волны. Пространство между двумя ударными волнами именуется гелиосферным ударным слоем, и он представляет определенный «барьер» для межзвездной пыли — твердых частиц размером от нескольких миллиардных до нескольких миллионных долей метра. А вот какая именно пыль проникает через этот барьер и куда она потом направляется внутри Солнечной системы, долгое время было не очень понятно.