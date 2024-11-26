На пороге открытия: тестирование горнолыжного курорта «Арсеньев» перенесли на февраль

Строящийся горнолыжный курорт «Арсеньев» в одноименном городе Приморского края готовится к тестовому запуску, который перенесли с января 2025-го на конец февраля того же года. В настоящее время работы идут по графику — так, на данный момент почти завершено возведение первой скоростной канатной дороги. В тестовом режиме курорт сможет принять до 500 туристов в день, что позволит протестировать новое оборудование и сервис. Полное завершение первого этапа строительства запланировано на декабрь следующего года. Об этом рассказал генеральный директор компании-застройщика Николай Шленцов на Инвестиционно-промышленном форуме (16+), сообщает ИА PrimaMedia.