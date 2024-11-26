На пороге открытия: тестирование горнолыжного курорта «Арсеньев» перенесли на февраль

Строящийся горнолыжный курорт «Арсеньев» в одноименном городе Приморского края готовится к тестовому запуску, который перенесли с января 2025-го на конец февраля того же года. В настоящее время работы идут по графику — так, на данный момент почти завершено возведение первой скоростной канатной дороги. В тестовом режиме курорт сможет принять до 500 туристов в день, что позволит протестировать новое оборудование и сервис. Полное завершение первого этапа строительства запланировано на декабрь следующего года. Об этом рассказал генеральный директор компании-застройщика Николай Шленцов на Инвестиционно-промышленном форуме (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Шленцов отметил, что первый этап включает в себя 12 километров горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения, две современные канатные дороги, гостиницы и апарт-отели на 250 номеров, а также различные элементы туристической инфраструктуры, включая закрытый и открытый бассейны. По его словам, туристический комплекс находится в активной стадии строительства.
«Важно отметить, что это не сезонный, а круглогодичный курорт. На первом этапе он сосредоточен на горнолыжной инфраструктуре. Все трассы оснащены снегогенерацией, что позволяет начинать сезон катания на лыжах с середины ноября. Среди туристической инфраструктуры также предусмотрены инженерные системы и парковки. Мы подходим к структурированию проекта очень комплексно», — отметил Шленцов.
Кроме того, он добавил, что первый подэтап строительства уже близится к завершению, и все работы идут согласно графику. В рамках этого подэтапа будут введены в эксплуатацию первая канатная дорога и первая половина трассы. В конце февраля следующего года будет открыто тестовое катание, поэтому курорт будет принимать ограниченное количество туристов в день, максимум — 500.
«Природный горно-климатический потенциал горной области Сихотэ-Алинь открывает возможности для создания значимого горнолыжного комплекса. На втором этапе мы планируем добавить еще 16 километров трасс, что увеличит общую протяженность до примерно 30 километров», — подчеркнул Николай Шленцов.
По его словам, ко второму этапу следует приступать после завершения строительства всей инфраструктуры, запланированной на первом этапе, включая создание самой инфраструктуры и формирование лояльной базы клиентов, оценивающих уровень сервиса и инфраструктуры. Поэтапное развитие и потенциал местности также являются важными аспектами.