В Уфимском районе задержали водителя иномарки, накопившего штрафов на боле чем 129 тыс. рублей

В Уфимском районе в рамках профилактической операции «Штраф» сотрудники Госавтоинспекции задержали злостного должника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Все случилось на 17 километре дороги Западный обход Уфы. Инспекторы ДПС остановили Kia K5, за рулем котором был 36 -летний мужчина. По данным федеральной базы ГАИ, он накопил 172 штрафа за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 129 200 рублей.
На нарушителя составили 172 административных материала по статье за неуплату штрафов в срок. На место прибыли судебные приставы, они оформили соответствующие документы и арестовали автомобиль.
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